Появились подробности гибели экс-руководителя «ЮКОСа» Рогачева в Москве

Основная версия гибели — суицид. Mash сообщил, что Михаил Рогачев имел тяжелую форму онкологии. Канал не предоставляет подробную информацию, какой формы рака болел бывший руководитель «ЮКОСа». Предполагается, что это могло стать причиной суицида. SHOT сообщил, что погибший страдал мучительными болями на протяжении последних нескольких лет.

Напомним, тело Рогачева было обнаружено во дворе его дома в Москве утром 19 октября. Первичный осмотр позволил предположить, что 64-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры. Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент.

Ранее сообщалось, что британский певец Лиам Пейн найден мертвым в аргентинском отеле.