Экс-участник британской группы One Direction Лиам Пейн обнаружен полицейскими мертвым в отеле столицы Аргентины Буэнос-Айреса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что, согласно предварительной информации, 31-летний музыкант погиб, выпав с окна третьего этажа гостиничного номера.

Что стало предшествовало трагическому инциденту, не сообщается. Сейчас на месте разбираются аргентинские полицейские. Здание отеля оцеплено.

Ранее сообщалось, что 11 октября представители территориальных центров комплектования (ТЦК) устроили в центре Киева серьезную облаву на поклонников творчества местной рок-группы «Океан Эльзы». Военкомы буквально ловили на выходе людей после концерта, запихивали в автобусы и увозили в неизвестном направлении.

Произошедший произвол не заставил долго ждать реакции людей, которые начали массово сдавать билеты на концерт группы. Есть и такие, кто их перепродает, не желая рисковать и идти на выступление Святослава Вакарчука.