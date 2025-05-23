В Челябинской области женщина просила знакомого убить дочь за 100 тыс. рублей

В Челябинской области на два месяца была арестована женщина, которая пыталась уговорить знакомого за деньги убить 12-летнюю дочь. Об избрании меры пресечения сообщил в своем телеграм-канале региональный СК.

По версии представителей следствия, в середине апреля в одном из домов поселка Измайловский злоумышленница уговаривала знакомого мужчину расправиться с дочерью, которая себя слишком плохо вела. Собеседник женщины должен был утопить девочку в реке, но вместо этого спрятал у себя дома и рассказал обо всем полицейским.

По информации телеграм-канала SHOT, жизнь ребенка многодетная мать оценила в 100 тыс. рублей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

А в Ейске мужчина решил радикальным способом избавиться от тестя, с которым они постоянно конфликтовали. Жизнь близкого человека злоумышленник оценил в миллион рублей и даже составил график его передвижений, но план провалился.