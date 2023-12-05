Появились подробности мощного пожара в Карелии: пострадал работник шиномонтажа

Пожар в Карелии был зафиксирован в пятницу, 3 декабря. На данный момент все подробности происшествия были известны из постов местных жителей в социальных сетях. В понедельник, 5 декабря, сотрудники МЧС предоставили официальную информацию, сообщает karelinform.ru .

Возгорание началось на территории автомастерской, от которой теперь практически ничего не осталось. Сотрудники МЧС и пожарные ликвидировали возгорание больше часа. Известно, что пострадал один работник станции. Его госпитализировали в Беломорскую ЦРБ. Инцидент произошел в Беломорске. Автомастерская располагалась в ангаре.

О пожаре стало известно из социальных сетей. Жители публиковали фото и видео. Люди рассказывали о клубах дыма, который был заметен со всех сторон населенного пункта. Горожане отметили, что перепутать дым с паром от котельных было невозможно.

Ранее в Москве во время зарядки загорелся электробус. Автоэксперт Петр Баканов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что могло стать причиной возгорания: погодные условия, системная ошибка, случайность, диверсия.