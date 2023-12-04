«От окурка до диверсии»: автоэксперт раскрыл возможные причины возгорания электробуса в Москве

В Москве загорелся электробус. Как сообщает «360» , это произошло прямо во время зарядки транспорта. На тот момент людей внутри не было, однако кадры пылающей в огне машины разлетелись по соцсетям.

Знаменитый автоэксперт Петр Баканов назвал причины, по которым мог загореться электробус.

По словам нашего собеседника, сейчас нужно, чтобы в этом инциденте разбирались специалисты Дептранса Москвы и сотрудники МЧС, тушившие пожар. Пока что в «Московском транспорте» комментировать причины возгорания нашему изданию отказались.

«Тут может быть все, что угодно: от брошенного окурка до умышленного поджога и диверсии. Важно установить, была ли причина в самой технике вроде короткого замыкания в электропроводке или во внешнем факторе. Например, в салоне могли оказаться легковоспламеняющиеся жидкости или еще что-то», — предположил Баканов.

Как напомнил автоэксперт, любой транспорт — это источник повышенной опасности, что прописано в законодательстве. У электробуса могла быть проблема с зарядкой, да и непогода могла сыграть роль.

«Именно компетентные специалисты должны делать вывод о причинах. Важно выявить, носила ли неполадка системный характер. Если тут системности нет, а есть, допустим, халатность, то это одно дело. А если это системная проблема, значит, надо копать дальше и проверять остальные электробусы автопарка», — подчеркнул Баканов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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