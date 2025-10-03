Появились подробности о попытке похищения ребенка в Подмосковье

Женщина рассказала, что перед инцидентом находилась рядом с дочерью. Они возвращались домой ориентировочно в пять часов вечера. Школьница сказала, что хотела бы купить в магазине чего-то вкусного, и зашла в торговую точку.

«Когда она выходила, ее схватил за руку мужчина, заявил, что он полицейский и ей необходимо пойти вместе с ним. К счастью, она смогла вырваться и бросилась бежать. Это заметил работник магазина и вышел, бросился за мужчиной», — рассказала женщина.

По информации издания, очевидцы проявили бдительность. Сначала на улицу вышел сотрудник магазина. В это время злоумышленник уже догнал девочку и еще раз схватил ее за руку. В ситуацию вмешалась также мимо проходившая женщина. Все, что происходило на улице, попало на видео. Его распространили в соцсети очевидцы.

«Ничего определенного о внешности мужчины дочь не смогла рассказать, она была очень напугана в тот момент. Но говорит, раньше его точно не встречала», — добавила мама девочки.

По данным издания, мама школьницы сообщила об инциденте сотрудникам правоохранительных органов. Они в первую очередь изучили видео, чтобы по приметам начать поиски злоумышленника. Адвокат Тимур Маршани рассказал REGIONS, что действия злоумышленника можно квалифицировать по нескольким статьям. По мнению эксперта, после задержания правоохранители на допросе в первую очередь определят мотив.

Ранее сообщалось, что мужчину из Кургана, пытавшегося увести школьницу, задержали в Подмосковье.