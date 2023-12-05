Появились подробности съемок фильма о группе «Иванушки International»

Съемки фильма об истории группы «Иванушки International» начнутся в 2024 году, сообщает KP.RU . Кинокомпания «Лунапарк» уже приступила к предварительной работе.

Участники музыкального коллектива рассказали, что будут лично принимать участие в написании сценария. За долгую историю группы собралось много ностальгических воспоминаний.

То, что над фильмом будет работать та же группа авторов, которые презентовали фильм о «КиШ», давно не секрет для поклонников. Но издание узнало новые подробности. Фильм про «Иванушек» будет кардинально отличаться от проекта для другого коллектива и стилистикой, и съемками.

Ранее стало известно, почему в хитовой песне 90-ых про тополиный пух упоминается июль, а не май.