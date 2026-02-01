Появились подробности жизни умершей на Кипре пары россиян

В январе 2026 года на Кипре произошло трагическое происшествие. 39-летняя россиянка Любовь Стрелкова умерла 20 января, а позже из жизни ушел ее возлюбленный. Знакомая женщины Ольга рассказала в беседе с aif.ru, что могло стать причиной смерти.

Россиянка 1979 года рождения была найдена без признаков жизни в жилом доме, расположенном неподалеку от кипрского поселка Искел, где она постоянно проживала на протяжении последних шести лет. Прибывшие на вызов врачи не обнаружили внешних следов, указывающих на криминальный характер произошедшего.

Немногим позднее появилась информация о кончине возлюбленного женщины. Детали и окончательные причины смерти мужчины на данный момент остаются неясными. Согласно имеющимся сведениям, у него есть совершеннолетний сын, который проживает на территории Испании.

В течение нескольких дней после инцидента родные и близкие Стрелковой проводили сбор средств для организации перевозки ее тела на родину. Им удалось собрать порядка 800 тыс. руб. Похороны Любови Стрелковой состоялись в субботу, 31 января, на ее малой родине, в городе Верещагино Пермского края.

Знакомая женщины Ольга рассказала, что у россиянки были осложнения после пневмонии.

«Мы с ней бывшие соседи, выросли на глазах друг у друга. Сейчас сами в шоке... Мы давно не виделись, так, в отпуске мельком ее видела, но давно. Она раньше еще в Перми жила, а потом на Кипре оказалась. Молодая такая еще... Родителей жалко», — рассказала Ольга.

Ранее сообщалось, что сноубордиста потеряли в 30 километрах от места исчезновения Усольцевых.