Пропал в 30 км от места исчезновения семьи Усольцевых: что известно о поисках шефа-повара, не вернувшегося с горы

По информации ведомства, помощь запросил один из участников группы сноубордистов. Он рассказал, что в субботу, 31 января, сноубордисты каталась на горе Аргыджек в Манско-Уярском муниципальном округе. Лагерь расположился в поселке Нарва. Один из членов компании ночевать не пришел. Россияне воспользовались возможностью позвонить по номеру 112.

По данным ведомства, в районе происшествия отсутствует сотовая связь. В поисковой операции задействованы сотрудники правоохранительных органов, добровольцы, спасатели. Всего участие в поисках принимает 48 человек и 11 единиц техники.

По данным телеграм-канала SHOT, 39-летний сноубордист пропал в Красноярском крае в 30 километрах от места, где в сентябре 2025 года таинственно исчезла семья Усольцевых, сообщила «Лента.ру». Туристы рассказали, что не сразу подняли тревогу. Они предположили, что сноубордист раньше всех вернулся к месту ночлега.

По информации телеграм-канала, мужчина работает шеф-поваром в Красноярске. Он был единственным членом команды, у которого была рация.

«По данным SHOT, накануне 39-летний сноубордист, работающий шеф-поваром в Красноярске, вместе с группой поехал кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе. Туристы самостоятельно поднялись на вершину, после чего скатились обратно».

По данным телеграм-канала, сноубордист был найден в тайге, где провел ночь на 1 февраля. Однако в МЧС информации об обнаружении пропавшего мужчины на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что двухдневные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае завершены.