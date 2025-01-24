Появилось видео, как школьник Кузбасса толкнул учителя

Пользователи соцсетей призвали прокуратуру и СК разобраться в конфликте, который произошел в школе Кузбасса между учениками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пользователь соцсетей рассказал, что различные конфликты в школе происходят на регулярной основе. Чаще всего их участником выступает один из учащихся. Автор поста утверждает, что мальчик толкнул учителя. Он предоставил видео данного инцидента. Оно опубликовано в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».

Автор поста утверждает, что этот же мальчик попал на еще одно видео. На нем видно, как школьник избивает другого лежащего на полу ученика. Во время одного из последних конфликтов ученик 5 класса получил телесные повреждения. По мнению автора, зачинщик конфликта пригласил своего более взрослого друга. Он прибыл в школу и избил ученика 5 класса.

«Просим прокуратуру и следственный комитет разобраться в данной ситуации», — пишет автор.

Автор утверждает, что с мамой школьника пытались неоднократно связаться. По его заявлениям, женщина не реагирует на замечания и не готова к диалогу. На данный момент никаких мер в отношении школьника, которого автор называет хулиганом, принято не было.

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