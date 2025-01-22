В Подмосковье неизвестный распылил газовый баллончик в ребенка и беременную женщину

В Раменском микрорайоне Холодово две семьи в течение 10 лет противостоят друг другу, а недавно кто-то распылил газовый баллончик в беременную женщину и ребенка, которые представляют одну из сторон противостояния. Об этом сообщил REGIONS.

Уточняется, что вещество было распылено в окно находящейся на первом этаже квартиры, где в тот момент была женщина и трехлетний малыш. Прибывшие на место происшествия медики в экстренном порядке увезли ребенка в больницу.

Женщина не сомневается, что за «газовой атакой» стоят ее соседи. Они якобы уже неоднократно совершали нападения, в том числе на детей, а еще угрожали и неоднократно ругались. В доме даже были установлены камеры видеонаблюдения, но эта мера никак не помогла. Со слов потерпевшей стороны, обращение к стражам порядка не возымело ожидаемого эффекта.

Ранее сообщалось о том, что председатель одного из СНТ Московской области вместе с сыном-боксером избили двух человек.