Пока гром не грянет: директор в Кузбассе вспомнил о долгах только после ареста машины

В Кузбассе авторемонтное предприятие довело свои долги до критической отметки, превысившей 1 млн руб. Как проинформировали в пресс-службе регионального управления судебных приставов, компания задолжала средства контрагентам, накопила 46 неоплаченных штрафов от ГИБДД и перестала выдавать зарплату собственным сотрудникам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Приставы пытались решить вопрос мирно: выставляли сроки, убеждали руководителя рассчитаться добровольно. Однако директор предпочел бездействовать. Тогда в дело пошли принудительные меры — со счетов организации начали списываться средства, но их оказалось недостаточно. Вскоре у компании возникла угроза лишиться служебного автомобиля: приставы наложили на него арест и предупредили: либо долги гасятся, либо машина уходит с молотка.

Перспектива остаться без автомобиля не понравилась жителю региона. Как только арест оформили, а авто передали на ответственное хранение самому директору с предупреждением об уголовной ответственности за попытку утаить имущество, деньги нашлись. Организация спешно принялась погашать задолженность. Правда, до полного расчета дело пока не дошло.

