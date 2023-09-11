«Пока не прижали ЕС к ногтю»: В Совфеде предложили отказаться от поездок за рубеж

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предложил россиянам не выезжать в страны ЕС до тех пор, пока не завершится СВО, пишет агентство « РИА Новости ».

Виктор Бондарев в аккаунте своего интернет-мессенджера заявил, что Запад прекрасно понимает, что на линии боевого соприкосновения Украина проигрывает. Чтобы компенсировать потери, Запад решил запретить россиянам въезд на территорию стран Евросоюза на собственном авто, а также вывоз ряда товаров.

«Это перегиб, которым они делают себе же хуже: количество посещений Европы, как и стремление получить Шенгенскую визу, уменьшится. Современный адекватный человек едва ли откажется от своего мобильного телефона, к которому он привык, или от ноутбука, и побежит быстрее их покупать по приезду в ЕС», - отметил Виктор Бондарев

Спикер Виктор Бондарев уверен, что такое решение – это продолжение торговой войны, которую Запад объявил России, но уже на более низком уровне, «мелочном».

Подобные запреты – это месть россиянам, которые живут в России и поддерживают свою власть, а не выходят на акции протестов. Евросоюз позволил понять жителям, которые еще сомневались, что это – недобросовестная организация.

Глава оборонного комитета Совфеда призвал жителей России временно не ездить в страны ЕС.

«Украина проигрывает, поэтому европейцы решили отыграться на простых россиянах. Это позор, впрочем к такому уже чиновникам ЕС не привыкать. Так что рекомендую в ЕС не ездить, пока мы не завершили СВО, не добились ее целей и не прижали ЕС к ногтю, а дальше я думаю, разберемся», - написал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев

Спикер поделился собственным опытом, ведь на него также наложены персональные санкции, поэтому он не выезжает за пределы РФ, но никак не страдает по этому поводу. Когда приходит время отпуска, у политика появляется возможность ознакомиться с восхитительными местами внутри собственной страны.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал решение ЕС об ограничениях для россиян при пересечении государственных границ со странами Евросоюза.