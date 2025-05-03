Театральный коллектив «Постскриптум» устроил представление для юных жителей Подольска

В подольской администрации сообщили , что в ДК им. Карла Маркса юные актеры из средней группы театрального объединения «Постскриптум» (руководитель — Мария Непейвода) представили спектакль «Волшебник Изумрудного города».

Постановка любимой многими сказки позволила зрителям окунуться в волшебный мир. На сцене ребята показали историю Элли, ее песика Тотошки и их друзей: Льва, Страшилы и Железного Дровосека.

Зрители с интересом следили за тем, как главные герои сражались со злыми колдуньями — Бастиндой и Гингемой. На сцене развернулась настоящая битва добра и зла, в которой, как и полагается в сказках, светлая сторона одержала верх.

Ранее сообщалось, что более 100 жителей Подольска проголосовали за объекты благоустройства на Всероссийском субботнике.