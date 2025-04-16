Показания друзей подозреваемой в убийстве отца позволили временно отпустить ее домой

По данным канала, поводом для принятия решения стала подтвержденная информация об избиении подозреваемой и ее старшей сестры со стороны их отца. Сотрудники правоохранительных органов опрашивали родственников и друзей семьи. Правоохранители также допросили подозреваемую девушку, после чего отпустили ее под присмотр родных. Сотрудники ждут результаты экспертиз.

По данным телеграм-канала «Readovka», на данный момент у следователей нет оснований не верить версии подростка. По словам 15-летней школьницы, утром 15 апреля отец в очередной раз потребовал от старшей дочери, чтобы она формила на свое имя кредит, а деньги отдала ему. Между ними возник конфликт. Мужчина применил физическую силу. По информации SHOT, в день трагедии мужчина таскал старшую дочь за волосы. Школьница напала на отца, чтобы защитить сестру. Обе дочери заявили, что отец регулярно применял к ним силу и морально унижал.

Ранее сообщалось, что убитый 15-летней дочерью житель Москвы имел долги по кредитам.