Убитый 15-летней дочерью житель Москвы имел долги по кредитам

Житель Москвы, которого, предположительно, смертельно ранила ножом 15-летняя дочь, пытаясь спасти старшую сестру, имел долги по кредитам. Об этом со ссылкой на материалы ФССП сообщает РИА Новости.

Убитый задолжал банку 32,1 тыс. руб. По этой причине в феврале 2023 года в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Напомним, в столичном главке СК РФ сообщили, что в квартире, расположенной в районе Южное Бутово, обнаружили труп мужчины.

По данным следствия, мужчина во время ссоры с дочерьми несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей. Также известно, что отец девушек злоупотреблял алкогольными напитками и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о мотиве подозреваемой в убийстве отца в Москве 15-летней девочки.