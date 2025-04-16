Убитый 15-летней дочерью житель Москвы имел долги по кредитам
Убитый 15-летней дочерью москвич задолжал банку более 30 тыс. руб.
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Житель Москвы, которого, предположительно, смертельно ранила ножом 15-летняя дочь, пытаясь спасти старшую сестру, имел долги по кредитам. Об этом со ссылкой на материалы ФССП сообщает РИА Новости.
Убитый задолжал банку 32,1 тыс. руб. По этой причине в феврале 2023 года в отношении него было возбуждено исполнительное производство.
Напомним, в столичном главке СК РФ сообщили, что в квартире, расположенной в районе Южное Бутово, обнаружили труп мужчины.
По данным следствия, мужчина во время ссоры с дочерьми несколько раз замахнулся ножом в сторону старшей. Также известно, что отец девушек злоупотреблял алкогольными напитками и периодически применял к ним насилие. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о мотиве подозреваемой в убийстве отца в Москве 15-летней девочки.