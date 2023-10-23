«Показать это как победу»: Эксперт оценил шанс реализации в Газе мирного плана Турции

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер проанализировал эффективность формулы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которую предложили в Турции.

Эксперт рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости», что предложенные меры не смогут стабилизировать ситуацию в регионе. Правительство Израиля доверяет лишь мнению США. Мнения остальных стран учитываться не будут.

В свою очередь США не рассматривают никакие компромиссные варианты урегулирования конфликта. Им нужна исключительно победа.

«Во всяком случае, они должны показать это как победу, тогда все остальное возможно», - отметил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Конкретные пункты, которые изложены в формуле Турции, пока не обнародованы. Эксперт Брутер отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится быть геополитическим лидером. Именно поэтому в Турции инициировали создать мирный план. Степени влияния Эрдогана не хватит для того, чтобы израильские власти прислушивались к его мнению.

Источник «РИА Новостей» сообщал, что ряд стран, в числе которых западные, положительно отреагировали на формула Эрдогана, но пока конкретной информации о ней или о возможностях ее реализации нет.

Источники издания «The New York Times» сообщают, что США просит Израиль не начинать наземную операцию в ближайшее время.