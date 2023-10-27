«Покажем наши тыковки»: Эксперт предложил аналог Хэллоуину

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский считает, что в российских школах необходимо запретить чествовать прозападные праздники, в числе которых - Хэллоуин, сообщает rostovgazeta.ru .

Вопрос празднования Хэллоуина в школах вызывает дискуссии в обществе. Одни категорически заявляют, что праздник необходимо запретить. Детям лучше прививать патриотизм, а не внушать западные доктрины. Другая часть общества ищет более компромиссные пути и предлагает адаптировать Хэллоуин под русские традиции.

«У нас есть множество других праздников, которые легко заменят Хэллоуин. Например, тот же самый Покров Пресвятой Богородицы. Почему мы так слабо его отмечаем? Праздник этот сугубо донской, православный. Он бы хорошо у нас прижился, в том числе и в школах», — предлагает председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский

Эксперт напоминает, что в России есть праздник урожая, но его не принято отмечать широко. Хотя можно также проводить различные развлекательные мероприятия в школах.

«У нас есть праздник урожая. Давайте День сельского хозяйства отмечать на широкую ногу. Там как раз и покажем наши тыковки», — отмечает эксперт

Эксперт отмечает, что раньше особенной популярностью пользовался День всех влюбленных - еще один прозападный праздник. Со временем россияне стали отмечать день семьи. Летом проводят концерты, конкурсы, квесты.

Эксперт Владимир Гайворонский помнит, как зародились новые праздники. После распада СССР учителя английского языка рассказывали о необычных традициях американцев. Со временем дарить валентинки и наряжаться в костюмы злых духов становилось все популярнее. Спикер уверен, что Хэллоуин должен быть отменен.

RostovGazeta отправила запрос в Министерство образования Ростовской области. На данный момент ведомство не приняло решение, разрешать или запрещать (адаптировать под новый формат) празднование Хэллоуина в школах.

Несмотря на запреты, остаются те люди, которые 31 октября будут праздновать Хэллоуин: украсят дома, выставят фигуры из тыкв и приготовят из овоща блюда. Важно знать, что некоторым людям употребление тыквы запрещено. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».