Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах покончила с собой: причина неизвестна

На 62-м году жизни трагически ушла из жизни Памела Бах, известная актриса из популярного американского телесериала «Спасатели Малибу» и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа. Информацию об этом распространило издание Daily Mail.

Согласно имеющимся данным, Памела перестала поддерживать связь со своими близкими, что вызвало их беспокойство и побудило обратиться в правоохранительные органы.

В среду, 5 марта, около 22:00 сотрудники полиции прибыли к дому кинозвезды, где она жила одна, и взломали дверь. Актриса была найдена без признаков жизни.

Дочь Бах, прибывшая на место происшествия, отреагировала крайне эмоционально: она была в состоянии сильного нервного потрясения, рыдала и громко кричала.

Некоторое время девушка не могла решиться войти в дом. Сотрудники полиции помогли ей зайти внутрь и закрыли дверь, но вскоре она снова выбежала на улицу. Обстоятельства смерти Памелы не разглашаются. Предсмертная записка также не была обнаружена.

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель «Оскара» Джин Хэкмен и его жена были найдены мертвыми в своем доме.