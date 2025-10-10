Полеты на вертолете и встреча с Чебурашкой: как в подмосковном хосписе создают чудеса для детей с редкими болезнями

Анонимные благотворители осуществили мечту пациентов Елизаветинского детского хосписа под Истрой с редким генетическим заболеванием — брата и сестры Ибрагима и Алии. Ребята получили уникальную возможность подняться в небо на вертолете, сообщил REGIONS.

По информации издания, дети страдают буллезным эпидермолизом, из-за которого их кожа становится хрупкой и уязвимой, как крылья бабочки, что и дало заболеванию его название — «синдром бабочки». Это состояние накладывает серьезные ограничения, делая практически недоступными многие активные виды развлечений. Юные пациенты остались в полном восторге от невероятного приключения.

«Я был выше деревьев. Монастырь видел, все видел!» — поделился Ибрагим.

По информации издания, Алия также пережила приятные эмоции.

«Когда я летала, я чувствовала себя как птичка», — сказала девочка.

По информации издания, после завершения воздушной прогулки для детей организовали теплый прием. Их встречали ростовые куклы любимых персонажей — крокодила Гены и Чебурашки, а также два больших плюшевых медведя. Праздник продолжился угощением мороженым и вручением каждому ребенку персональных подарков.

Елизаветинский детский хоспис является единственным в Подмосковье учреждением подобного профиля, работающим на безвозмездной основе. Он предоставляет комплексную помощь — медицинскую, социальную, психологическую и духовную поддержку — детям с неизлечимыми заболеваниями в возрасте от рождения до 18 лет и их семьям.

Ранее сообщалось, что главврач больницы в Лобне назвала причины нападения пациента на медперсонал.