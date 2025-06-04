Politico: делегация Киева посетит Конгресс США для поддержки проекта санкций против РФ

Делегация Киева посетит Конгресс США, чтобы принять участие в брифинге для сенаторов по проекту санкций против РФ, сообщило Politico.

По информации издания, в мероприятии примут участие 100 сенаторов. Встреча станет значимой для Украины. Сенатор Ричард Блюменталь уверен, что для Киева произойдет поворотный момент. По его мнению, для Сената также настал решающий момент по этому законопроекту. Мероприятие пройдет в закрытом формате.

Американский сенатор рассказал, что в состав украинской делегации входит глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель министра обороны Украины Сергей Боев. Ермак в своем телеграм-канале высказал мнение, что принятые санкции работают и помогают Украине в ходе вооруженного конфликта. Однако изменения происходят медленно. Для усиления Киева необходимо ужесточить ограничения против России.

Ермак высказал мнения, что новые санкции должны затрагивать энергетическую и нефтяную отрасли, работу финансовых организаций. Сенатор Ричард Блюменталь рассказывал Politico, что Белый дом занял нерешительную позицию относительно утверждения очередного пакета санкций.

Ранее американист Торопов назвал сроки принятия США антироссийских санкций.