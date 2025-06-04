Американист Торопов назвал сроки принятия США антироссийских санкций

Американские сенаторы обвинили Трампа в нерешительности в отношении России и заявили, что законопроект об антироссийских санкциях может быть рассмотрен в течение текущего четырехнедельного рабочего периода. Финансист Егор Торопов пояснил, когда американские сенаторы могут принять закон об антироссийских санкциях, отменив вето Трампа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, Трампу в Сенате действительно угрожают тем большинством, которое может преодолеть потенциальное вето с его стороны. На сегодняшний день существует окно в три-четыре недели, когда сенаторы готовы подождать, не вводить свою угрозу в плане принятия законопроекта. К июлю данное время истечет.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день не наблюдается того, что сенаторы стараются действовать за спиной Трампа. На него идет двухпартийное давление.

По его мнению, на стороне Трампа ряд представителей его администрации — Джей Ди Вэнс и Пит Хегсет.

Ранее Трамп ответил на вопрос о поддержке санкций против России.