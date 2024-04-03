Российские бойцы уничтожили украинский танк на донецком направлении

Подразделения ВСУ пытались атаковать в районе Красногоровки. Это закончилось для них потерей танка. Об этом заявили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

Российские военнослужащие засекли с помощью беспилотника, что в их направлении двигаются танки противника. После этого на танкоопасное направление выдвинулись два расчета противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Они быстро развернули свое оружие на позиции и сумели добиться двух попаданий во вражеский танк.

«Первое попадание - он что-то задергался, закрутился, а от второй ракеты он загорелся», - привел подробности уничтожения тяжелой боевой машины один из бойцов.

Ранее пришло сообщение, что ВС РФ подбили очередной танк Abrams. Это произошло на Авдеевском направлении. Его удалось поразить ударным беспилотником «Ланцет».