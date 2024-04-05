«Украина приближается к критическому моменту...», — заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Глава офиса президента Украины попросил США не игнорировать сложную ситуацию для Киева в зоне СВО. Он призвал, чтобы пакет помощи был согласован в текущем месяце. Спикер также заявил, что Украина крайне нуждается в системах ПВО. У страны нет возможности защищать свои города.

Издание располагает информацией, что большая часть систем ПВО установлена вокруг Киева. Украинское правительство направляет различные запросы Западу, выражая свое недовольство и непонимание. Политики киевского режима возмущены, почему на складах их партнеров лежат системы ПВО и бездействуют, когда Украина практически единственная страна в мире, кому они могли бы реально помочь.

Официальные лица рассказали Politico, что у Запада нет реальных возможностей оказывать помощь. У Киева была надежда на передачу американских беспилотников. Если бы из предоставили год назад, то шансов противостоять было бы больше. Сначала Киев ожидал F-16 в конце 2023 году, но обучение летчиков продолжается до сих пор. Боевые машины еще не переданы Украине.

«Сейчас Украине ничто не может помочь», — сказал один из чиновников.

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