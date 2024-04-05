Politico: глава офиса президента Украины заявил о критическом моменте в зоне СВО
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал конгресс США как можно скорее одобрить пакет помощи, предназначенный для Киева, из-за наступления критического момента, сообщила газета Politico.
«Украина приближается к критическому моменту...», — заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Глава офиса президента Украины попросил США не игнорировать сложную ситуацию для Киева в зоне СВО. Он призвал, чтобы пакет помощи был согласован в текущем месяце. Спикер также заявил, что Украина крайне нуждается в системах ПВО. У страны нет возможности защищать свои города.
Издание располагает информацией, что большая часть систем ПВО установлена вокруг Киева. Украинское правительство направляет различные запросы Западу, выражая свое недовольство и непонимание. Политики киевского режима возмущены, почему на складах их партнеров лежат системы ПВО и бездействуют, когда Украина практически единственная страна в мире, кому они могли бы реально помочь.
Официальные лица рассказали Politico, что у Запада нет реальных возможностей оказывать помощь. У Киева была надежда на передачу американских беспилотников. Если бы из предоставили год назад, то шансов противостоять было бы больше. Сначала Киев ожидал F-16 в конце 2023 году, но обучение летчиков продолжается до сих пор. Боевые машины еще не переданы Украине.
«Сейчас Украине ничто не может помочь», — сказал один из чиновников.
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