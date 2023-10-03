Politico: Поддержка Украины ослабевает, а ее властям остается «ухмыляться и терпеть»

Издание « Politico » опубликовало материал, авторы которого уверены, что мировое сообщество во главе с США не стремится так активно поддерживать Украину, как это было раньше. Последние события говорят о том, что скоро Киев станет менее востребованным.

«Единый фронт Запада в отношении Украины дает больше трещин, чем когда-либо, и у Киева нет другого выбора, кроме как ухмыляться и терпеть это», - пишет издание Politico

Главная проблема Украины, актуальная на данный момент, - нежелание республиканцев поддерживать Киев. Сначала президент Украины Владимир Зеленский приезжает в Вашингтон, чтобы просить о финансировании. Спустя недолгий период республиканцы блокируют выделение очередного крупного транша.

Одновременно с этим в Словакии избрали премьер-министра Роберта Фицо, который имеет пророссийские взгляды. В рамках предвыборной программы спикер обещал, что не будет финансировать Украину. Авторы предполагают, что теперь политик объединится с представителями Венгрии, которые также настроены против выделения денег Киеву.

Не стоит забывать и о показательном конфликте с Польшей из-за украинского зерна.

«Эти предупреждающие знаки не означают глубокого изменения политики в Вашингтоне или Брюсселе. Президент США Джо Байден пообещал поддержать Украину, несмотря на бюджетное фиаско. И большинство европейских лидеров по-прежнему решительно поддерживают Украину, продолжая оказывать стране поддержку в размере около 50 миллиардов евро, которая должна быть выделена в ближайшие месяцы, по словам двух дипломатов ЕС, которым была предоставлена анонимность, чтобы рассказать о непубличных обсуждениях», - считают авторы материала

Несмотря на то, что США и многие другие страны готовы поддерживать Киев, Украине есть чего опасаться. Ее бюджет полностью зависит от финансирования стран-союзников. Даже уменьшение поступления денег, а не полное прекращение, уже негативно отразится на всей экономике, а также ситуации в зоне СВО.

«Не так много политических дискуссий о финансовой поддержке Украины. Это не самая сложная часть головоломки. Но в целом головоломка очень сложная, и никто не осмеливается что-либо предсказывать», - высказал мнение анонимный источник издания Politico

Авторы отмечают, что в условиях полной неопределенности украинские политики продолжают делать резонансные заявления, которые полны уверенности в своей правоте и победе.

Ранее экс-премьер Украины аргументировал мнение, почему СМИ Запада начали подготавливать население к тому, что финансирование Украины пора прекращать.