Экс-премьер Украины Николай Азаров в интернет-мессенджере поделился мнением, что на Западе подготавливают общество к тому, что пора прекращать финансирование Украины, сообщает агентство « РИА Новости ».

«В последнее время западные СМИ как будто сделали разворот на 180 градусов», - написал бывший премьер Украины Николай Азаров

Инфоповод о поддержке нациста из Украины в правительстве Канады стал причиной того, что западные СМИ стали все чаще демонстрировать проблемы в развитии национального украинского общества. Ранее СМИ откровенно игнорировали многие события и не рассказывали о них своей аудитории.

Распоряжение президента Украины Владимира Зеленского запретить оппозиционным депутатам выезжать за границу вызвало критику у автора материала британского издания «Express». Ранее в Киеве не раз нарушали демократические принципы, и была высокая коррупционная составляющая, но на это никто не обращал внимание, уверен эксперт.

«Самое смешное, что на Банковой до сих пор думают, что проблемы с демократией в Украине на Западе не замечают», - отметил Николай Азаров

Подобное изменение в СМИ Запада может свидетельствовать о том, что общество подготавливают к прекращению поставок оружия. Причина – коррупция и нежелание с ней бороться, а также нарушение демократических принципов развития современного государства.

Ранее эксперт Азаров рассказал, как длительный конфликт отразится на экономике Украины.