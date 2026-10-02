Вернулась из детского сада и увидела мужчину без штанов: незнакомец ел пиццу в квартире матери из Ярославля

Обычный поход в детский сад обернулся сильным испугом для молодой матери из Ярославля. Вернувшись домой с ребенком, женщина обнаружила в квартире незнакомого мужчину без штанов, который находился на кухне и ел оставленную семьей пиццу. Посторонний попал внутрь через незапертую дверь, несмотря на закрытый подъезд жилого комплекса, рассказала Ольга Р. корреспонденту издания «Подмосковье сегодня».

Незнакомец сидел на кухне и ел пиццу

Инцидент произошел 28 сентября около 18:00. Ольга вышла из дома, чтобы забрать младшего ребенка из детского сада. Женщина полагала, что в новом жилом комплексе с системой контроля доступа посторонний не сможет попасть в подъезд. Уже по дороге она вспомнила, что могла оставить дверь квартиры незапертой, однако возвращаться не стала.

Когда мать с ребенком пришла домой, в квартире было темно. Включив свет в прихожей, Ольга заметила мужскую обувь и сначала предположила, что супруг неожиданно вернулся из командировки. Однако на кухне ее ждал незнакомец: пьяный мужчина без штанов сидел за столом и ел пиццу.

Мужчина назвался братом хозяйки

Ольга взяла ребенка за руку и попыталась выяснить, кто проник в квартиру. Незнакомец вел себя неадекватно, представился Андреем и утверждал, что женщина приходится ему сестрой.

Испугавшись и не решаясь оставаться с незваным гостем наедине, Ольга открыла дверь и позвала соседей. Те пришли на помощь, но самостоятельно вывести мужчину из квартиры не смогли.

Из-за сильного стресса женщина растерялась и не сразу смогла вспомнить, как вызвать полицию. Вместо этого она связалась с мужем, который находился в командировке. На помощь приехали его коллеги, которые и вывели постороннего из жилища.

Незваный гость оказался родственником соседки

Позже выяснилось, что мужчина был родственником одной из соседок. По словам Ольги, он находился в сильном алкогольном опьянении и перепутал квартиру, поэтому вошел в чужое жилье, словно пришел к себе домой.

Серьезных последствий удалось избежать: единственным материальным ущербом стала съеденная пицца. Соседка впоследствии возместила ее стоимость.

Однако на этом история не завершилась. На следующий день мужчина позвонил Ольге, а затем начал отправлять ей сообщения и фотографии, пытаясь извиниться за случившееся. Женщина и ее супруг решили не поддерживать с ним дальнейшее общение.

После происшествия семья стала внимательнее запирать дверь

Ольга призналась, что теперь иначе относится к безопасности дома. Раньше она считала, что закрытого подъезда достаточно, чтобы защитить жильцов от посторонних, и не ожидала, что даже короткий выход из квартиры может обернуться подобной ситуацией.

Теперь женщина проверяет замок каждый раз, когда покидает жилье, даже если собирается отсутствовать всего несколько минут.

Подобные случаи напоминают о важности простых мер предосторожности. Если в квартире обнаружился незнакомец, не следует пытаться самостоятельно его задержать или вступать с ним в конфликт. В первую очередь важно вывести детей из опасной зоны, отойти в безопасное место и вызвать полицию.