Politico: Трамп может приказать отключить интернет для стран ЕС

Президент США Дональд Трамп на фоне торговой войны может распорядиться об отключении интернета для стран Евросоюза с целью нанесения существенного урона экономическим интересам альянса, сообщило Politico со ссылкой на экспертов.

По мнению экспертов, еще полгода назад подобный сценарий казался абсолютно неправдоподобным. На фоне развязанной США торговой войны возможность отключения интернета Евросоюзу кажется намного реалистичней, чем ранее. Такое мнение высказал глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

По информации издания, в настоящее время ЕС практически полностью зависит от американских облачных сервисов. Глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер высказал мнение, что в последнее время провайдеры были сосредоточены преимущественно на технологической конкурентоспособности. Спикер признался, что его компании, как и конкурентам, стоило обратить вниманием на зависимость от американских сервисов, которая стала «нездоровой». По мнению эксперта, IT-компаниям предстоит работать в данном направлении. Важно сделать сферу независимой от влияния внешних игроков.

Зак Майерс высказал мнение, что единственная цель США — сделать ЕС более уязвимым. По его мнению, американский лидер ненавидит альянс.

«Идея о том, что он (президент США. — Прим. ред.) просто может заказать аварийное отключение или сделать что-то такое, что сильно навредит экономическим интересам ЕС, уже звучит не так неправдоподобно, как полгода назад», — отметил Майерс.

Ранее сообщалось, что в США начались протесты из-за военных действий против Ирана.