Politico: Трампа раздражает поддержка Зеленского Европой после перепалки в Овальном кабинете

Команда американского президента была раздражена реакцией Европы на перепалку Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что через два дня после публичного конфликта в Британии провели саммит с целью поддержки Украины. В мероприятии принимали участие европейские лидеры, которые заявляли о поддержке и обнимали Зеленского. Британский чиновник на правах анонимности рассказал, что администрация Трампа была недовольна таким обменом нежностей.

«По словам источника, реакция США могла подтолкнуть Британию к тому, чтобы усилить давление на Украину для ее возвращения за стол переговоров», — указано в материале Politico.

Еще один собеседник газеты отметил, что Трамп не мог не оставить без внимания прием Зеленского у британского короля Карла III. Источники Politico утверждают, что мировое сообщество негативно оценило перепалку президентов в Овальном кабинете. Французский дипломат признался, что его «тошнило». Британский чиновник уверен, что такие перепалки — это «действительно плохо». Подобного мнения придерживаются и другие дипломаты некоторых стран.

Ранее сообщалось, что США снизили оценку долга Украины в рамках ресурсной сделки до $100 млрд.