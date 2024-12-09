Politico узнало, как Макрон воспринял «унижение Меркель» со стороны Каллас

В 2021 году президент Франции Эммануэль Макрон дал отпор эстонскому премьеру Кае Каллас, которая отвергла предложение немецкого канцлера Ангелы Меркель о приглашении российского президента Владимира Путина на саммит Евросоюза, сообщило издание Politico.

В настоящее время не все перечисленные политики занимают те же должности, что в 2021 году. Однако Politico, ссылаясь на собственные источники, рассказывает о политическом инциденте того периода.

Так, Ангела Меркель выразила обеспокоенность, что вблизи границы с Украиной скапливается военная техника РФ. В преддверии проведения саммита Евросоюза теперь уже бывший канцлер Германии предложила пригласить на мероприятие президента РФ Владимира Путина для обсуждения данной темы.

Для внесения в списки приглашенных российского лидера требовалось согласие всех членов ЕС. Источники газеты сообщили, что на тот момент премьер Эстонии Кая Каллас отвергла любую возможность переговоров с российским лидером. Она заявила, что Путина не стоит «умиротворять» и доверять.

Источники рассказали о реакции президента Франции Эммануэля Макрона. Он посчитал отказ унизительным для Меркель. Кроме того, не понимал, почему премьер небольшой страны вправе оставлять за собой права на вето.

«Вы все еще будете премьер-министром завтра?» — задал вопрос Эммануэль Макрон.

Источники уверены, что Макрон намекнул на негативные последствия, с которыми может столкнуться премьер Эстонии.

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