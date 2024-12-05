Володин перенес визит в Индию из-за ковида

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин перенес свой официальный визит в Индию из-за положительного теста на коронавирус. Оби этом пишет ТАСС, уточняя, что положительный тест на ковид Володин сдал в конце прошлой недели.

Из-за положительного результата на коронавирус Володин не сможет, помимо визита в Индию (который должен был состояться со 2 по 4 декабря), отправиться в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Болезнью объяснили и отсутствие Володина в заседании Совета при президенте России в четверг. Новые даты официального визита будут согласованы уже в начале 2025 года.

Напомним, ранее Володин рассказывал о том, что помилование Байденом сына нанесло ущерб американской власти.