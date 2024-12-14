Politico: в Брюсселе обсудят создание европейской миротворческой миссии на Украине

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Брюссель, чтобы обсудить способы завершения вооруженного конфликта. Такой информацией располагают источники издания Politico.

Согласно данным издания, мероприятие посетят лидеры трех стран и высокопоставленные лица ЕС и США. В частности, на встрече с Зеленским ожидают канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Стороны обсудят способы завершения вооруженного конфликта. Один из вариантов — введение войск на территорию Украины, которые будут выполнять миротворческую миссию.

Источники Politico утверждают также, что мероприятие посетят генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Издание отправило официальный запрос некоторым лицам, которые есть в списке возможных участников встречи, с просьбой опровергнуть или подтвердить данную информацию. Получить комментарии не удалось.

Ранее сообщалось, что британский экс-дипломат назвал причины отказа Зеленского от мирного урегулирования конфликта.