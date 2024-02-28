Гагин: российские войска приступили к освобождению Часова Яра

Армия России ведет активные наступательные действия бои на ближних подступах к городу Часов Яр, находящегося под контролем ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина.

По словам собеседника агентства, по позициям вражеских войск, засевших в Часовом Яре, без устали работают российские артиллерия и авиация. Сам город уже в прямой видимости ВС РФ.

«Часов Яр уже в прямой видимости наших бойцов. По позициям врага постоянно работает наша артиллерия и авиация. Группировка (украинских войск в городе - прим. ред.) существенная, туда отступали оставшиеся в живых части ВСУ из Артемовска», — рассказал Гагин.

Он добавил, что за последний год после отступления из Артемовска ВСУ удалось создать в Часов Яре укрепрайон, однако ресурсы противника там сильно ограничены.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.