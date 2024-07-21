Киев ввел частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию, что в ближайшее время спровоцирует рост цен на топливо и его нехватку для нужд населения Венгрии, пишет Politico .

Издание отмечает, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией длится третий год. Однако именно сейчас Киев решил не допускать транзит нефти через территорию своей страны. Логика Украины ясна: Кремль не будет получать прибыль и не сможет финансировать СВО.

Автор материала отметил, что Украина не учла негативные последствия своего решения для жителей Венгрии. В течение ближайших недель страна столкнется с такими проблемами: нехватка электроэнергии и высокие цены на услуги.

Будапешт на 70% зависит от импорта нефти из России. Половина объема поступает из трубопроводов «Лукойла», которые и были заблокированы Киевом. Венгрия актвино сотрудничает с Россией. Страна обратилась с просьбой как можно скорее найти альтернативный способ подачи нефти.

Ранее мы сообщали, что в Анапе завершился митинг после того, как подача электроэнергии в город была частично восстановлена.