Политик-иноагент Лев Шлосберг отпущен после задержания в аэропорту Пскова

В субботу, 23 ноября, зампреда «Яблока» Льва Шлосберга*, который признан иноагентом, задержали в аэропорту Пскова, сообщили РИА Новости.

Глава партии Николай Рыбаков проинформировал агентство, что на данный момент причины задержания не известны. Партия намерена оказать любую поддержку.

«Да, это так. Причина задержания пока не известна», — Рыбаков подтвердил РИА Новости информацию о задержании Шлосберга.

Телеграм-канал СУ СК России по Псковской области ранее сообщал, что в отношении Льва Шлосберга было заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что политик публично распространял материалы без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. В СК отметили, что ранее Шлосберг уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение.

SHOT сообщил, что связался со Львом Шлосбергом. Политик рассказал представителю телеграм-канала, что был задержан. В настоящее время его отпустили, но изъяли все технику, которая ему принадлежит. Он отметил, что с ним все нормально. Телеграм-канал «112» сообщил, что у Шлосберга изъяли флешку, телефон и ноутбук.

Ранее сообщалось, что иноагента Шеина* исключили из «Справедливой России — За правду» на основании решения членов политической партии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.