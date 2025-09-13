«Политика — это не совсем женское дело»: Кадыров отреагировал на уход старшей дочери из политики

Рамзан Кадыров рассказал, что его дочь занимается различными видами профессиональной деятельности, в которых преуспевает. У Айшат Кадыровой есть бизнес в индустрии моды. Кроме того, она эффективно работает над различными проектами. Ранее дочь главы республики изъявила желание заниматься политической деятельностью. Однако вскоре изменила свою позицию. Рамзан Кадыров признался, что поддержал ее решение.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», — рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров отметил, что старшая дочь — не единственный член семьи, который посчитал рациональным завершить политическую карьеру. Аналогичное решение также приняли еще две дочери главы республики.

Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занимала одну из ключевых должностей в правительстве региона. Получив высшее образование в Чеченском государственном университете, в 2016 году она возглавила модный дом «Firdaws». В 2020 году Айшат Кадырова была назначена на пост первого заместителя министра культуры Чеченской Республик. В 2021 году она возглавила ведомство, заняв кресло министра культуры региона. В 2023 году ее политическая карьера достигла новой высоты — указом главы республики она была назначена заместителем председателя правительства Чечни.

