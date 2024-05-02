Политолог Абросимов: раньше июня ВСУ не будут атаковать РФ ракетами ATACMS

Политолог Дмитрий Абросимов предостерег россиян: в период майских праздников ВСУ будут активно совершать атаки по территории России, но пока использовать ATACMS у противника нет технической возможности, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт напомнил, что в рамках очередного пакета американской военной помощи ВСУ получат мощные ракеты ATACMS. Их главная особенность — поражение объектов, расположенных на дальних расстояниях. В ближайшие майские выходные ВСУ не будут атаковать российские регионы при помощи ATACMS. Вероятнее всего первые удары будут зафиксированы в начале июня.

Политолог Абросимов пояснил, что с новыми пусковыми установками необходимо ознакомиться и подготовиться к их управлению. Использование ракет ATACMS требует от военных применения других расчетов.

«Конечно же, использовать они их будут, но только тогда, когда подготовятся. Полагаю, что, возможно, к июню», — сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Эксперт успокоил россиян. Во-первых, силовики также ожидают провокаций украинских спецслужб в период майских праздников, поэтому во всех регионах сотрудники правоохранительных органов усиленно следят за обстановкой.

Во-вторых, российская система ПВО успешно сбивает многие американские и натовские ракеты. Она также эффективно справится с ATACMS.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 апреля ВСУ пытались обстрелять Крым ракетами ATACMS, но российская ПВО перехватила все выпущенные боеприпасы.