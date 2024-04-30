Прошедшей ночью ВСУ пытались обстрелять Крым ракетами ATACMS. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава общественно-политического движения «Мы вместе с Россией». Он написал об этом в своем телеграм-канале.

По утверждению Рогова, прошедшей ночью украинские военные произвели пуск нескольких ракет. Их целью был Крымский полуостров, но российская ПВО прекрасно сработала и перехватила все выпущенные боеприпасы. Они были сбиты в районе Симферополя и Джанкоя.

«По предварительным данным, ЗеРейх примeнил для удара по мирному полуoстрову несколько баллистических рaкет ATACMS», - записал Рогов в своем микроблоге.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные нанесли удар по двум детским садикам в Запорожской области. Жертв удалось избежать исключительно благодаря российским дежурным средствам ПВО. Средства РЭБ перехватили неприятельские боеприпасы в воздухе, в итоге они рухнули вдали от своих целей.