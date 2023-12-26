Политолог Абросимов рассказал, может ли в 2024 году завершиться СВО

В связи с предстоящими президентскими выборами в США, которые запланированы на 2024 год, есть высокий риск завершения СВО.

Политолог Дмитрий Абросимов отмечает, что ни один эксперт не может точно прогнозировать дату завершения СВО, сообщает rostovgazeta.ru. В 2024 году есть высокий шанс того, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной закончится мирным урегулированием.

В 2024 году в США должны состояться выборы президента. Действующий глава Джо Байден заинтересован в том, чтобы Киев и Москва нашли мирный способ урегулирования конфликта. Тогда президент заявит избирателям, что сумел повлиять на данный конфликт. Он сможет войти в историю своей страны как победитель. Сценарий возможен при условии, если Байден будет баллотироваться на второй срок.

«Если Байден захочет победить, США будут настаивать на мирных переговорах», - рассказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов

Политолог уверен, что в 2024 году ВСУ продолжат атаковать территории РФ. В зоне риска особенно те регионы, которые расположены ближе к зоне СВО, например, Ростовская область и не только.

«Пока Украине будут давать деньги и технику, ожидать прекращения попыток атак не стоит», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что может произойти в зоне СВО в 2024 году: освобождение Авдеевки, проход к Краматорску и выпрямление линии фронта на Запорожском направлении.