Политолог Дмитрий Абросимов рассказал, что дальнобойные ракеты ВСУ не могут поражать цели во всех городах Ростовской области из-за большого расстояния от местоположения их установок, сообщила rostovgazeta.ru. Однако обстрелы регионов России в 2025 году не прекратятся, предупредил эксперт.

Эксперт предполагает, что Украина запускает дальнобойные ракеты в Ростовскую область из Днепропетровска. Между украинским городом и Ростовом-на-Дону 300 км. Политолог отметил, что такое расстояние — предельное для атаки объектов. Таким образом, ВСУ не могут обстреливать большую часть городов региона.

Политолог уверен, что ВСУ будут атаковать российские города на протяжении всего периода, пока не завершится СВО. Вооруженный конфликт может закончиться путем дипломатического урегулирования ситуации. До этого времени ВСУ будут любыми способами демонстрировать перед мировым сообществом свою значимость.

«Этими попытками Украина показывает свою деятельность против нашей страны», — объяснил Дмитрий Абросимов.

Эксперт Абросимов считает работу российской ПВО результативной. Она эффективно справляется с поставленными целями.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена поддержать бразильско-китайский план урегулирования на Украине.