Премьер Фицо: Словакия намерена поддержать бразильско-китайский план урегулирования на Украине

Словакия очень высоко оценивает план прекращения украинского конфликта, который разработали в Бразилии и Китае. Она планирует поддержать его. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Орбан, его слова привело агентство ТASR.

Фицо выразил уверенность, что данный план, который был разработан Китаем совместно с Бразилией, сыграет большую роль в прекращении конфликта на Украине. Свой вклад в это дело внесут и другие крупные государства.

«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого плана в различных формах», — указал он.

Такое заявление премьер-министр Словакии сделал во время своего официального визита в Бразилию. Он заверил врио главы государства Жералду Алкмина о том, что всецело поддерживает данный план. Тот в ответ поблагодарил за поддержку мирного предложения.

Ранее Фицо заявил о своем желании приехать в Москву на День Победы в следующем году. Он отметил, что Советский Союз внес решающий вклад в дело борьбы с гитлеровским режимом. Посещение официальных мероприятий позволит должным образом почтить память погибших, а также проявить уважение к ветеранам.