Под Рязанью загорелся нефтезавод, причиной пожара мог стать удар беспилотника

Возгорание нефтеперерабатывающего предприятия в Рязанской области могло быть вызвано падением беспилотного летательного аппарата, так считают представители экстренных служб. Эту информацию привел ТАСС .

Пожарные немедленно приступили к тушению пламени. Пожар охватывает площадь порядка ста квадратных метров.

«Предположительная причина пожара - падение беспилотника», - указали в экстренных службах.

Чуть позже в социальных сетях и мессенджерах появились свидетельства очевидцев, что на территории предприятия упало и взорвалось как минимум три беспилотных летательных аппарата. Один из них и вызвал пожар.

Ранее глава Брянской области Богомаз сообщил о восьми сбитых в регионе БПЛА за последнюю ночь. Беспилотники были перехвачены в трех районах, во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.