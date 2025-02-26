Политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что договор между США и Украиной о редкоземельных металлах — способ давления на Владимира Зеленского с целью его отправки в отставку, сообщило РИА Новости.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько обратил внимание, что президент США Дональд Трамп делает договор о редкоземельных металлах своим достижением. Он много рассказывает о соглашении своим избирателям. Американский лидер наглядно показывает, как прошлая администрация нерационально использовала средства США. Политик также акцентирует внимание, что подобные вложения не могли бы привести к победе Киева.

«А я, наоборот, как бизнесмен и жесткий политик начну зарабатывать для Америки», — приводит логику Трампа политолог.

Эксперт отметил, что американские аналитики подвергают сомнению значимость этого документа. Богдан Безпалько же считает, что соглашение — это рычаг давления на Зеленского. Цель — добиться, чтобы он прекратил выполнять обязанности президента Украины.

По данным агентства Франс Пресс, США и Украина могут подписать договор в пятницу, 28 февраля, во время встречи контактных лиц в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Запад обвинили в стремлении продолжить конфликт на Украине с помощью «миротворцев».