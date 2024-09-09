Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что заявления о необходимости урегулировать конфликт на Украине звучат все чаще от стран Запада, но предпосылок для этого он не видит. Об этом пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 9 сентября.

По словам Дмитрия Пескова, никаких очертаний для возможного урегулирования конфликта именно мирным путем практически не прослеживается на данный момент, несмотря на регулярные заявления об этом из стран Запада.

Напомним, что накануне, 8 сентября, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости быстрее начать дискуссии о завершении украинского конфликта. Якобы у Шольца есть свой мирный план.

Напомним, ранее сообщалось о встрече Путина и главы Новгородской области.