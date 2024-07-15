Политолог-американист Константин Блохин прогнозирует, что демократическая партия попытается обвинить кандидата в президенты США Дональда Трампа в поддержке России, сообщает ridus.ru .

Покушение на кандидата в американские президенты Дональда Трампа его штаб может использовать для дальнейшей пиар-компании. Популярность политика уже начала стремительно расти. Эксперт Константин Блохин уверен в победе Трампа на выборах, которые пройдут в ноябре.

Однако такой рост популярности не выгоден Демократической партии. Политики могли бы спасти ситуацию, если бы выдвинули другого кандидата. Однако претендентов на пост президента, которого бы поддержали американцы, нет. Их интересы будет представлять Джо Байден. Все, что можно предпринять на данный момент, — это создавать негативный образ Трампа. Вероятнее всего, его обвинят в поддержке России.

«Безусловно, демократы будут стараться как-то дискредитировать его. Например, начнут обвинять Трампа в сотрудничестве с Кремлем и так далее», — указал Блохин в беседе с «Ридусом».

Эксперт считает, что после выборов Демократической партии придется смириться с победой Трампа.

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