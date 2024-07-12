Политолог: Байден несет полную чушь, но американцы и не таких продвигали

На минувшем саммите НАТО президент США Джо Байден оговорился, представляя главу Украины. Он назвал Зеленского «президент Путин», за что получил тонну осуждения. Политолог Наталия Елисеева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему путающий слова человек все еще занимает высокую должность в Белом доме.

Помимо инцидента с Зеленским в тот же день Байден снова оговорился. На этот раз он спутал свою ближайшую соратницу вице-президента Камаллу Харрис со своим главным оппонентом Дональдом Трампом. Эти оплошности еще больше подкосили рейтинг действующего президента.

«С самого начала Байден был техническим лидером. В случае болезни планировалось, что его заменит Харрис. Он просто удобен всей той команде, что за ним стоит, там ведь десятки политтехнологов, лоббисты крупных компаний и не только. Им выгодно, чтобы Байден занимал должность как можно дольше, даже если он несет полную чушь и другого выражения тут не подобрать», — рассказала Елисеева.

Она добавила, что в текущей ситуации сложилась наилучшая обстановка для замены Байдена на другого кандидата от демократов в предвыборной гонке. Однако и этого, скорее всего, не произойдет, считает эксперт.

«Американцы привыкли работать с картинкой. Политтехнологам там не важно, кто сидит в кресле, они будут рисовать красивую картинку в умах избирателя и это работает», — пояснила Елисеева.

Ранее мы рассказали, кто мог бы стать заменой Байдена на предстоящих выборах президента США.