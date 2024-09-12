Политолог Болдырев призвал ужесточить экзамен для мигрантов

Политолог Григорий Болдырев высказал мнение, что иностранные жители должны сдавать сложный экзамен перед тем, как получать гражданство РФ, сообщила rostovgazeta.ru.

В экзаменационных вопросах должны присутствовать темы, которые относятся к правилам русского языка, к истории России и ее культуре. Недостаточно поверхностно ознакомиться с культурой, важно также разобраться с этикой и эстетикой. Тогда иностранные жители смогут понять особенный менталитет россиян. Важно, чтобы они были проинформированы о запретах, установленных у жителей РФ.

Для мигрантов целесообразно ввести единый курс, в рамках которого будут рассмотрены вопросы трех дисциплин: русского языка, культуры и истории. Если человек не хочет разбираться в каком-то вопросе, то ему не стоит выдавать гражданство. Согласно законодательству РФ, иностранные жители имеют право въезда на территорию страны на 90 дней. Этого достаточно, чтобы просто отдохнуть или решить какие-либо проблемы.

Политолог также согласен с мнением, что мигранты должны проходить службу в армии, если они стали гражданами страны.

«То есть, если человек годен к службе, он призывается. Если не годен по состоянию здоровья, значит, он должен проявить себя на каком-то ином поприще. Это обязательно должен быть общественно-полезный труд», — резюмирует спикер.

Ранее сообщалось, что пристававших к девушке и устроивших стрельбу мигрантов задержали в Подмосковье.