Пристававших к девушке и устроивших стрельбу мигрантов задержали в Подмосковье

В подмосковной Истре задержали четверых мигрантов, которые приставали к девушке, а затем устроили стрельбу по бутылкам в лесополосе, где гуляли молодые мамы с колясками.

Как сообщает издание Regions со ссылкой на очевидцев, полицию вызвали местные жители. Все правонарушения люди зафиксировали на камеры мобильных телефонов, поэтому дебоширам не удалось замести следы.

Злоумышленников доставили в полицию. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, также сотрудники правоохранительных органов разыскивают девушку, которая пострадала от домогательств.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело по факту драки подростков.