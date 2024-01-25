Политолог Брутер предрекает появление натовской техники на границе с РФ в ближайшее время

Политолог Владимир Брутер высказал мнение, что в случае поражения Украины в зоне СВО Запад не сразу прекратит манипулировать общественностью. Начнутся различного рода провокации. Во-первых, на границе с РФ появится военная техника НАТО, пишет интернет-издание «Абзац» .

Появление техники станет своеобразной тактикой запугивания населения РФ с целью дестабилизации ситуации в обществе, психологического давления.

Во-вторых, из Калининградской области будет ограничен транзит. В-третьих, из стран Запада начнут высылать граждан России, которые там проживают.

Политолог Владимир Брутер отметил, что в настоящее время провокации уже применяют в адрес России. Особенных достижений добиваются страны Прибалтики, где в адрес русскоязычных людей или граждан РФ вводят различные ограничения. Начатый процесс будет усиливаться и распространяться на другие страны.

«Провокации идут полным ходом, и они будут усиливаться. Это будет касаться и Финляндии с закрытием границ, и Прибалтики с высылкой тех, кто не получил ВНЖ. [Можно ожидать] закрытие русских школ, призывы разместить новое вооружение на российской границе, ограничение по транзиту из Калининградской области через Литву, когда грузы стоят в огромных очередях», – предположил политолог Брутер.

Ранее политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему именно 2024 год станет переломным для исхода в СВО.