Политолог Гусий: Смерть Евгения Пригожина выгодна многим как в России, так и за границей

Политолог Андрей Гусий рассказал, что гибель основателя ЧВК «Вагнер» не отразится на ситуации в зоне СВО, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт Андрей Гусий считает, что гибель Евгения Пригожина не отразится на политической ситуации в России и на обстановке в зоне СВО. Однако борьба начнется за место руководителя ЧВК «Вагнер». Пока есть неподтвержденная информация, что Евгений Пригожин и основатель частной военной организации Дмитрий Уткин погибли. Если она подтвердится, то начнется внутренняя борьба между бойцами и заинтересованными людьми.

«Да, смерть основателя ЧВК не повлияет на ход спецоперации, не сломит систему управления — но борьба за освободившуюся нишу будет. Несомненно, в такой структуре есть план и на случай внезапной смерти руководства, поэтому сам «Вагнер» останется и будет работать, но с другим главным», - высказал мнение политолог Андрей Гусий

Политолог Андрей Гусий считает, что гибель бизнесмена Евгения Пригожина была выгодна многим элитам, как на территории России, так и за ее пределами. Перед выборами 2024 года, которые пройдут во многих странах, это событие повлияет на ход истории.

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